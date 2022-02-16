مدرسة فلتر بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في مبحث العلوم

الوسطى- الرأي

نفذت مدرسة رودلف فالتر الأساسية المشتركة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى درساً توضيحياً في مبحث العلوم للصف السادس الأساسي، بعنوان "الجهاز البولي" بحضور المشرف التربوي أ. هشام حمدان ومديرة المدرسة أ. غادة عيسى، ومعلم العلوم أ. أيمن الخالدي ومجموعة من معلمات مبحث العلوم من مدارس مديرية الوسطى، ونفذ الدرس المعلمة أ. حنان أبو معيلق.

واستخدمت المعلمة العديد من الأنشطة خلال الحصة منها تجارب عملية ومسرح دمى وفيديوهات توضيحية وتطبيق جيوغرافي 3D لمشاهدة الجهاز البولي ثلاثي الأبعاد وتجميع شكل الجهاز البولي، وكاريكاتير علمي لتجميع أجزاء الجهاز البولي.

المشرف التربوي أ. هشام حمدان شكر مدرسة رودلف فلتر على الأنشطة والفعاليات التي تنظمها ومنها الدروس التوضيحية، وأشاد بالمعلمة حنان أبو معيلق وبالمجهود الذي قدمته خلال الدرس والتنويع في الأساليب والأدوات المستخدمة ومشاركة الطالبات، وأضاف حمدان أن الدروس التوضيحية تهدف لتبادل الخبرات وشرح وتبسيط الدروس للطلبة.

مديرة المدرسة أ. غادة عيسى رحبت بالحضور وأثنت على جهد المعلمة أبو معيلق، وقالت أن هذا الدرس التوضيحي يأتي ضمن خطة المدرسة لتطوير وتنويع الأساليب التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وتبسيط شرح موضوعات المنهاج للطلبة.