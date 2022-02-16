سلطة الأراضي تعقد ورشة عمل حول تطوير خدمات الاستقبال

غزة- الرأي

عقدت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في سلطة الأراضي ورشة عمل حول تطوير خدمات صالة استقبال الجمهور في سلطة الأراضي الفلسطينية بمقرها في مدينة غزة بمشاركة رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز وعدد من المدراء والمدراء العامون.

وأكد المستشار د. الباز على ضرورة توسيع صالة الاستقبال لحل مشكلة ازدحام المراجعين لدى الإدارات والدوائر المختلفة بسلطة الأراضي بما يسهل على المواطنين تلقى الخدمات والرد على الاستفسارات بأسرع وقت ممكن.

وعرضت م. ميساء مقداد مدير وحدة التخطيط تفاصيل متعلقة بالوضع العام لصالة الاستقبال، ونتائج استطلاع رأي نفذته الوحدة للجمهور مشيرة إلى أهمية توسيع مكان الاستقبال وزيادة عدد الموظفين الذين يقدمون الخدمة للمواطنين وزيادة عدد كراسي الانتظار.

وأوضحت أن تطوير صالة الاستقبال يؤدي إلى سهولة وصول المواطن للمكان الصحيح لتلقي الخدمة، ويخفف من حالة الازدحام، ويمكن أن يوفر الخدمات للجمهور في مكان واحد مشيرة إلى أن عدد متلقي الخدمة خلال شهر يناير الماضي بلغ 3357 معاملة.

وخلال الورشة ناقش المجتمعون مقترحات لتطوير الصالة، وتوفير التجهيزات اللازمة والمطلوبة من أجل تقديم خدمة أفضل لمواطن يستحق الأفضل.