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الصحة: الطواقم الطبية تنقذ حياة رضيع تعرض لحروق بنسبة 50%

16 شباط / فبراير 2022 11:52

الصحة: الطواقم الطبية تنقذ حياة رضيع تعرض لحروق بنسبة 50%
الصحة: الطواقم الطبية تنقذ حياة رضيع تعرض لحروق بنسبة 50%

غزة- الرأي

تمكن مركز عدنان العلمي للحروق بمجمع الشفاء الطبي من انقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر، يعاني من حروق بنسبة ٥٠ % من مساحة الجسم، إثر انسكاب الماء المغلي على جسده.

 

وأوضح مدير مركز عدنان العلمي للحروق د.ماهر سكر، أن الرضيع وصل الى المركز في حالة صعبة جدا، أدخل على أثرها الى عناية الحروق ومكث فيها ما يقارب الشهر، حيث خضع خلالها الى عملية زراعة جلد تم أخذها من عمته.

وأضاف د. سكر أن الطفل خضع أيضا الى عدة عمليات ترقيع وتنظيف للجلد، والعلاجات المكثفة والغيارات المتواصلة من قبل الأطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والتغذية الإكلينيكية والصحة النفسية وأطباء بلا حدود، مثنيا على تعاونهم المشترك مع طاقم المركز في علاج المرضى.

يذكر أن الرضيع غادر المركز صباح اليوم وهو في حالة تحسن كبير، ويخضع الان للمراجعة والمتابعة في عيادة التجميل والحروق بالعيادات الخارجية.

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