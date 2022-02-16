زراعة غزة تنظم ندوة علمية حول " أفضل طرق تربية للأغنام"

غزة- الرأي

نفذ قسم الانتاج الحيواني في مديرية زراعة محافظة غزه ندوة علمية حول " أفضل طرق التربية للأغنام" لـ 20 مربي أغنام في منطقة الزيتون.



وخلال الجولة تم تبادل الخبرات، واعطاء الإرشادات من قبل مهندسي الإنتاج الحيواني بما يتناسب مع مستوي المربين

