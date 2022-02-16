زراعة غزة تنظم ندوة علمية حول " أفضل طرق تربية للأغنام"

نفذ قسم الانتاج الحيواني في مديرية زراعة محافظة غزه ندوة علمية حول " أفضل طرق التربية للأغنام" لـ 20 مربي أغنام في منطقة الزيتون.
وخلال الجولة تم تبادل الخبرات، واعطاء الإرشادات من قبل مهندسي الإنتاج الحيواني بما يتناسب مع مستوي المربين
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16 شباط / فبراير 2022 11:59
غزة- الرأي
نفذ قسم الانتاج الحيواني في مديرية زراعة محافظة غزه ندوة علمية حول " أفضل طرق التربية للأغنام" لـ 20 مربي أغنام في منطقة الزيتون.
وخلال الجولة تم تبادل الخبرات، واعطاء الإرشادات من قبل مهندسي الإنتاج الحيواني بما يتناسب مع مستوي المربين