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زراعة غزة تنظم ندوة علمية حول " أفضل طرق تربية للأغنام"

16 شباط / فبراير 2022 11:59

زراعة غزة تنظم ندوة علمية حول " أفضل طرق تربية للأغنام"
زراعة غزة تنظم ندوة علمية حول

غزة- الرأي

نفذ قسم الانتاج الحيواني في مديرية زراعة محافظة غزه ندوة علمية حول " أفضل طرق التربية للأغنام" لـ 20 مربي أغنام في منطقة الزيتون.


وخلال الجولة تم تبادل الخبرات، واعطاء الإرشادات من قبل مهندسي الإنتاج الحيواني بما يتناسب مع مستوي المربين
 

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