وكيل الزراعة يتفقد دائرتي الارشاد والبيطرة في المحافظة الوسطى

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري، برفقة عدد المدراء العامون، كلاً من دائرتي الارشاد الزراعي والبيطرة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، حيث التقى خلالها بالموظفين ومدراءهم.



واستمع اليازوري من مدير دائرة الارشاد م. أشرف أبو سويرح ومن مدير البيطرة د.محمد البيومي، إلى واقع قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني في المحافظة، وإلى أهم التدخلات اللازمة لتقديم الحلول، ومدى الوصول إلى الحيازات الزراعية وأصحابها.



واعتبر اليازوري، أن الوصول لكافة الحيازات وأصحابها، من شأنه بناء نظام معلوماتي دقيق يساعد على إمداد أصحاب القرار بالبيانات الدقيقة، وبالتالي البناء عليها قرارات سليمة.



وشدد على تطوير إجراءات الوصول للمزارع والمربي وخدمة القطاع الزراعة بشتى السبل والوسائل، منوهاّ إلى مبادارت جديدة تم اعتمادها من قبل لجنة العمل الحكومي لها علاقة بهذه الخدمة نأمل أن ترى النور قريباً.



وفي السياق، أجرى اليازوري جولة على مركز الوسم التابع لوزارة الزراعة في المحافظة، حيث أثنى على جهود الإدارة العامة للرقابة الزراعية في هذا المجال.

