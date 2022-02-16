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مدير أوقاف رفح يبحث آليات تنفيذ دورات تلاوة وتجويد للطلبة

16 شباط / فبراير 2022 12:14

مدير أوقاف رفح يبحث آليات تنفيذ دورات تلاوة وتجويد لطلبة مدارس المحافظة
مدير أوقاف رفح يبحث آليات تنفيذ دورات تلاوة وتجويد لطلبة مدارس المحافظة

رفح- الرأي

بحث مدير أوقاف رفح  محمد أبو عامر ترتيبات عقد دورات تلاوة وتجويد لطلبة المدارس وتنفيذ محاضرات دعوية لتعزيز القيم الإسلامية, وذلك خلال استقباله لوفدٍ طلابي من مدرسة فتحي الشقاقي ممثلة برئيس البرلمان الطلابي أ. محمد أبو عرمانة.


وثمن أبو عامر اهتمام طلبة المدارس بتعلم أحكام تلاوة وتجويد القرآن الكريم والفضل الكبير الذي يعود على أهل القرآن, منوهاً أن إدارته لن تدخر جهداً في تقديم كامل الدعم للطلبة وتنفيذ الدورات الخاصة بتعليم القرآن الكريم وتنفيذ برامج وأنشطة قرآنية من شأنها الارتقاء بمستوى الطلبة.


بدوره عبر أبو عرمانة عن سعادة وفد المدرسة لمستوى التعاون الذي أبدته المديرية في التعاطي مع الطلبة وتقديم الدعم لهم من خلال تعليم وتدريس كتاب الله تعالى, مثمناً جهود مديرية أوقاف رفح في خدمة الاسلام والمسلمين, سائلاً المولى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

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