أوقاف رفح تفتتح دورة بعنوان الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

رفح- الرأي

افتتحت مديرية أوقاف محافظة رفح دورة تدريبية في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب " "ICDL استهدفت موظفيها بالتعاون والتنسيق مع قسم التدريب بمديرية تربية وتعليم رفح، بواقع (50) ساعة تدريبية.

جاء ذلك، بحضور مدير أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر ومدير التربية والتعليم في المحافظة أ. أشرف عابدين ومدير الدائرة الإدارية بالتعليم أ. سمير الحوراني ورئيس قسم التدريب أ. عبد الرحمن النجار ومدرب الدورة أ. عبد الرحمن أبو غالي.

بدوره أشاد أبو عامر بمستوى التعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ودورها في تنفيذ الدورة التدريبية التي تهدف الأوقاف من خلالها إلى تحسين مهارات الموظفين في استخدام الحاسوب والتعامل مع برامج الوزارة المحوسبة، وتطوير العمل الإداري وتحسين جودته.

من جهته أكد عابدين أن تنفيذ الدورات التدريبية مع الأوقاف تمثل مصدر فخر لما للمديرية لما تحمله الأوقاف من مكانة رفيعة، وجهود واضحة على صعيد خدمة المجتمع وتعزيز مكانة الإسلام فيه، منوهاً بأن إدارته تسعى لتعزيز هذا التعاون من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المشتركة.

هذا وأوضح النجار أن الدورة ستتناول مبادئ أساسية في الحاسوب، ونظام التشغيل، وبرامج الأوفيس، والإنترنت، والبريد الإلكتروني.