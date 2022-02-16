الزكاة بالأوقاف تعقد ورشة توعوية حول "مخاطر الابتزاز الالكتروني"

غزة- الرأي

عقدت دائرة البحث الاجتماعي بالإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية ورشة توعوية بعنوان" مخاطر الابتزاز الالكتروني" وطرق الحماية منها وسبل التصرف في حال التعرض للابتزاز، استهدفت ( 20 ) سيدة.



وتحدثت مدربة الورشة أ. فدوى عطا الله حول ماهية الابتزاز الالكتروني والطرق التي يتعرض لها الضحية للابتزاز والوسائل والأساليب المتاحة للابتزاز, وكذلك اجراءات الوقاية في التعامل مع مثل هذه القضايا وكيفية الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي والتطرق الى أساسيات الأمان الرقمي للهواتف النقالة.



وفي ختام الورشة وزعت الإدارة العامة للزكاة كفالات لأبناء السيدات من الأيتام وفق دراسة الحالة التي أعدتها بشكل مسبق