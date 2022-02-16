زكاة دير البلح بالأوقاف تُوزع 200 طرد غذائي للأسر المتعففة

الوسطى- الرأي

وزعت لجنة زكاة دير البلح التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية طروداً غذائيةً استهدفت 200 أسرة محتاجة، بتمويل كريم من أهل الخير.



بدوره أكد مدير لجنة زكاة دير البلح محمد الخطيب، أن الأوقاف تبذل جهوداً كبيرة لتلبية احتياجات العائلات المعوزة، منوهاً بأن لجنته تعمل حالياً علي توفير المساعدات المختلفة، وتوزيعها علي مستحقيها في شهر رمضان المبارك، وفق الخطة المعدة مسبقاً.



وأشار الخطيب إلى أن اختيار أسماء المستفيدين بناءً على قواعد بيانات اللجنة والفحص الدقيق للحالات المحتاجة منوهاً بأن هذا المشروع يأتي في اطار الوقوف بجانب أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.