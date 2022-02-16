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"العمل" للرأي: إصدار عدد كبير من تصاريح العمال قريبًا

16 شباط / فبراير 2022 12:35

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

أعلنت وزارة العمل في غزة، عن إصدار عدد كبير من تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 خلال الأسابيع القادمة. 

وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة منال الحتة لوكالة "الرأي" إنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من تصاريح العمال الذي قدموا طلبات عبر الرابط الإلكتروني على مديريات الوزارة في محافظات القطاع.

وذكرت الحتة، أن هناك توافق بين الحكومة في غزة والضفة حول إصدار تصاريح العمال، مشيرةً إلى أن لجان فرز تعمل حاليًا لاختيار العمال المرشحين للعمل.

وأضافت أن آلاف العمال قدموا طلبات للحصول على تصاريح عمل داخل الأراضي المحتلة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وبينت  الحتة، أنه سيتم اختيار العمال وفق الشروط التي تم الإعلان عنها عند التسجيل، وهي: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما، وألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت، وألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر، وحاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، وغير مصاب في الفترة الحالية.

وكانت وزارة العمل، فتحت باب التسجيل للعمل داخل أراضي الـ 48 في 21 نوفمبر من العام الماضي ضمن جهودها المستمرة التي تهدف للحد من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة.

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