هيئة تشجيع الاستثمار تعزز تعاونها مع السفير الألماني بفلسطين

غزة- الرأي

استقبلت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في مقرها الرئيسي بمدينة غزة الصناعية سعادة السفير الألماني أوليفر أوفشا يرافقه ، سيمون كلافيتير "مديرة مؤسسة UNOPS في فلسطين" ووفد رفيع المستوى من السفارة الألمانية يضم مسؤولين في مجال الاستثمار ودعم المشاريع.

وقد كان في استقبالهم علام غباين "مدير عام الهيئة" واباجس الدلو "مدير الدائرة الإستثمارية في الهيئة"

كما حضر اللقاء علي الحايك "نائب رئيس إتحاد الصناعات الفلسطينية " ووفداً مرافق له ضم رؤساء بعض الاتحادات المختلفة.

ورحب غباين بالضيف شاكراً دولة ألمانيا حكومةً وشعباً على موقفهم الداعم للفلسطينيين بشكل عام و لقطاع غزة بشكل خاص، طالباً بمزيد من التدخلات التي من شأنها خدمة المدينة الصناعية والمستثمرين فيها.

وقد قام الدلو بعرض تفصيلي عن الوضع الراهن للمدينة الصناعية وما هو المطلوب من كافة الجهات الدولية للحيلولة دون إنهيار القطاع الإقتصادي في قطاع غزة بشكل عام والمدينة الصناعية بشكل خاص، في ظل عدم وجود أي تعويضات تذكر لتلك المصانع التي دمرها الإحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

كما رحب الحايك بسعادة السفير، داعياً إياه إلى العمل بجد من أجل توفير فرص تطوير ودعم للمصانع بكافة قطاعاتها، والتي تعد الحلقة الأكبر في تشغيل الأيدي العاملة في فلسطين.

ومن جهته عبر السفير عن كامل فخره وإعجابه بالتطور الملحوظ في المدينة الصناعية رغم قلة الإمكانيات، حيث وضح دور الحكومة الألمانية في دعم المدن الصناعية ضارباً مثلاً للدعم الألماني المقدم لمدينة جنين الصناعية.

و جرى الحديث عن مساعي من السفارة الألمانية مع الإسرائيليين للعمل على مزيد من التسهيلات لتقديمها للمصانع تتمثل في توسيع رقعة التصدير، ورفع الحظر عن ما يسمى بمواد متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى تسهيلات تمنح للمدن الصناعية تتمثل بتطوير البنية التحتية وتوفير بيئة استثمارية جيدة.