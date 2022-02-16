المالية: صرف رواتب أوائل طلبة التدريب المهني غداً الخميس

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب مشروع تشغيل أوائل الطلبة في مراكز التدريب المهني عن شهر ديسمبر 2021 غدا الخميس.

وقالت المالية، إن الصرف سيتم عبر مكاتب بنك البريد، وفق إجراءات التعامل مع فايروس كورونا.