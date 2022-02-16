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دائرة المخاتير بالحكم المحلي تعزز الثقافة الوطنية مع عائلات فلسطينية

16 شباط / فبراير 2022 01:00

دائرة المخاتير بالحكم المحلي تعزز الثقافة الوطنية مع عائلات فلسطينية
دائرة المخاتير بالحكم المحلي تعزز الثقافة الوطنية مع عائلات فلسطينية

غزة- الرأي

عقدت دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي لقاء مع أهالي بلدات دمرة،عاقر، برقة، دير سنيد، وادى حنين، هوج، حليقات، كرتيا  لتوثيق الهوية ونشر الوعي.


وكان اللقاء بحضور الوكيل المساعد المستشار حسن ابو ريالة، د. محمد المدهون عن العائلات الفلسطينية، عبدالرحيم الطرشاوي، عفيف عروق .


وناقش الحضور القضايا الوطنية وحق العودة بغية نشر الوعي بين أبناء البلدة وعائلاتهاوكذلك تجهيز مخطط كامل لأراضي البلدة والمنشآت الحيوية فيها واستدامة أحياء المناسبات الوطنية وكل مايتعلق بهذا التوجه بأسلوب حضاري.


وساد اللقاء أجواء وطنية هدفها استدامة التواصل ونشر الوعي الوطني بين كافة العائلات الفلسطينية.

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