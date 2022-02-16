وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل بغزة تنظم وقفة دعم وإسناد مع "الشيخ جراح" وكالة الرأي الفلسطينية دائرة المخاتير بالحكم المحلي تعزز الثقافة الوطنية مع عائلات فلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: باحثون يوصون بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمين وكالة الرأي الفلسطينية 19 وفاة و2853 إصابة بـ"كورونا" بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب أوائل طلبة التدريب المهني غداً الخميس وكالة الرأي الفلسطينية مختصون يدعون لحشد إعلامي لمواجهة سياسة الإهمال الطبي للأسرى وكالة الرأي الفلسطينية هيئة تشجيع الاستثمار تعزز تعاونها مع السفير الألماني بفلسطين وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" للرأي: إصدار عدد كبير من تصاريح العمال قريبًا وكالة الرأي الفلسطينية زكاة دير البلح بالأوقاف تُوزع 200 طرد غذائي للأسر المتعففة وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تعقد ورشة توعوية حول "مخاطر الابتزاز الالكتروني"
أخبار » الأخبار الحكومية

"مباحث المرور" تضبط 3 دراجات نارية مسروقة

16 شباط / فبراير 2022 01:17

"مباحث المرور" تضبط 3 دراجات نارية مسروقة

غزة- الرأي

ضبطت دائرة مباحث المرور في إدارة المباحث العامة "ثلاث" دراجات نارية في محافظات "الشمال وخانيونس والوسطى".

وأكدت دائرة مباحث المرور في المباحث العامة بمحافظة شمال غزة:" أنها ألقت القبض على المدعو (أ. م) من سكان منطقة أبراج الندى، وذلك على خلفية سرقته لدراجةٍ نارية، بعد تقديم أحد المواطنين لشكوى مفادها تعرض دراجته النارية للسرقة".

وأضافت مباحث المرور:" أنه وخلال تفتيش السارق ضُبط بحوزته إصبعيّ (حشيش) بالإضافة إلى 15 حبة مخدرة، مبينةً أنه تم تسليمه لإدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

في سياقٍ منفصل، ضبطت مباحث المرور بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، دراجةً نارية مسروقة من نوع (حلاوة تايجر) بحوزة المدعو (ر. ف)، وهي تعود للمشتكي (س. ن)، والتي سُرقت منذ عام 2018م.

من جانبها، ضبطت المباحث العامة -قسم مباحث المعسكرات- بالتعاون مع مباحث مرور المحافظة الوسطى دراجةً ناريةً مسروقة من نوع "حلاوة تايجر" يقدر ثمنها بـ "1200" دولار، بعد تقديم صاحبها شكوى مفادها سرقة دراجته النارية منذ عام 2017م.

ولفتت المباحث إلى أنه تم إحالة ملف القضايا والسارقين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟