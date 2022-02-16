الشرطة البحرية تُنهي خلافًا ماليًا بين صيادين

غزة- الرأي

أنهى قسم شؤون الصيادين في دائرة الشرطة البحرية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة خلافًا ماليًا بين تاجر وصياد حول ثمن معدات صيد.

وقال رئيس قسم شؤون الصيادين الرائد محمد الغندور :"أنه استقبل شكوى من أحد التجار مفادها أن له في ذمة الصياد "م،س" مبلغ " 12" ألف دولار أمريكي ثمن معدات صيد تم بيعها له".

وأضاف الرائد الغندور "أنه تم استدعاء أطراف الخلاف للاستماع إلى بيناتهما، والوقوف على حيثيات الخلاف تمهيدًا لحله، لافتًا إلى أنه وبعد جهود حثيثة بذلها مع الطرفين، تم التوصل إلى حل قبله الطرفان".

وبيّن الرائد الغندور أن الحل يقضي بدفع الصياد دفعةً نقدية قدرها "6" آلاف دولار أمريكي للمشتكي مع التزامه بتسديد باقي المبلغ على أقساط شهرية.