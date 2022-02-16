وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط 550 قطعة مفرقعات نارية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت "مسار" وكالة الرأي الفلسطينية "تشجيع الاستثمار" تقدّم قرضًا حسنًا لصاحب مشروع ريادي وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد نهاد البرغوثي في كفر عين وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" و"أمان فلسطين" توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع "الرغيف الخيري" وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تعزز تعاونها مع جمعية الثقافة والفكر الحر وكالة الرأي الفلسطينية اللجنتان القانونية والداخلية بالتشريعي تتفقدان مركزي إصلاح وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تُكافئ السائقين الملتزمين بالسلامة المرورية والتراخيص وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تُنهي خلافًا ماليًا بين صيادين
أخبار » الأخبار الحكومية

بقيمة ألف 12 دولار أمريكي

الشرطة البحرية تُنهي خلافًا ماليًا بين صيادين

16 شباط / فبراير 2022 01:31

الشرطة البحرية تُنهي خلافًا ماليًا بين صيادين
الشرطة البحرية تُنهي خلافًا ماليًا بين صيادين

غزة- الرأي

أنهى قسم شؤون الصيادين في دائرة الشرطة البحرية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة خلافًا ماليًا بين تاجر وصياد حول ثمن معدات صيد.

وقال رئيس قسم شؤون الصيادين الرائد محمد الغندور :"أنه استقبل شكوى من أحد التجار مفادها أن له في ذمة الصياد "م،س" مبلغ " 12" ألف دولار أمريكي ثمن معدات صيد تم بيعها له".

وأضاف الرائد الغندور "أنه تم استدعاء أطراف الخلاف للاستماع إلى بيناتهما، والوقوف على حيثيات الخلاف تمهيدًا لحله، لافتًا إلى أنه وبعد جهود حثيثة بذلها مع الطرفين، تم التوصل إلى حل قبله الطرفان".

وبيّن الرائد الغندور أن الحل يقضي بدفع الصياد دفعةً نقدية قدرها "6" آلاف دولار أمريكي للمشتكي مع التزامه بتسديد باقي المبلغ على أقساط شهرية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟