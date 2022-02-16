"المواصلات" تُكافئ السائقين الملتزمين بالسلامة المرورية والتراخيص

غزة - الرأي - بسام العطار

قدّمت وزارة النقل والمواصلات في غزة، اليوم الأربعاء، حوافز للسائقين الملتزمين بالسلامة المرورية والتراخيص ضمن صندوق السلامة المرورية الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتطوير قطاع النقل والمواصلات.

وقال رئيس قطاع الشؤون الفنية وهندسة المركبات بالوزارة محمد الكحلوت، إنه تم توزيع كوبونات وقود على بعض السائقين الملتزمين بالتراخيص تحفيزاً لهم على الاستمرار في احترام القوانين والحالة المرورية، وعدم الاستهتار بحياة الآخرين.

وأكد الكحلوت خلال حديثه لـ "الرأي" أن هذه خطوات التحفيز ستتواصل من أجل تحقيق الهدف من وراء إنشاء صندوق السلامة المرورية الذي سيتم تخصيص العائد المالي منه لصالح السائقين والمجتمع ككل.

من جهته، عبّر السائق عامر فورة أحد المستفيدين من حملة السلامة المرورية عن ارتياحه لإنشاء هذا الصندوق، وحصوله على كابون وقود بما يعادل 120 شيقل، مقدماً شكره لكافة القائمين والمسؤولين بالوزارة الذين يسعون دوماً لحث السائقين على الالتزام بقوانين المرور.

ودعا فورة خلال حديثه لـ "الرأي" كافة سائقي المركبات لسرعة إنجاز التراخيص، والالتزام بمواعيد تجديدها، خاصةً في ظل التسهيلات الكبيرة التي أعلنت عنها الوزارة سابقاً.

كما قدم السائق حسين أبو الروس، شكره لكافة الجهود التي تبذلها وزارة النقل والمواصلات، وشرطة المرور لمراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها السائقون، وتخصيص حملات لتخفيض التراخيص، والتي تحفزهم لتصحيح مسار مركباتهم بشكل قانوني.

أما السائق عمر أبو العوف، فقال لـ "الرأي" إن فكرة إنشاء صندوق السلامة المرورية مهمة جداً، حيث بدأت تحقق أهدافها على أرض الواقع من خلال تحفيز السائقين الالتزام بقوانين السير.

ودعا أبو العوف، السائقين كافة غير الملتزمين إلى ترخيص مركباتهم وتجديدها، وعدم تعريض حياة الآخرين إلى الخطر، والسير على الطريق بشكل آمن.