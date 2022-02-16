جودة البيئة تعزز تعاونها مع جمعية الثقافة والفكر الحر

غزة- الرأي

نفذت سلطة المياه وجودة البيئة متمثلة بوحدة التخطيط والتوعية زيارة لجمعية الثقافة والفكر الحر، بهدف بحث آفاق التعاون في تنفيذ أنشطة توعوية مشتركة ضمن برنامج التوعية الجماهيرية.



الزيارة كانت تضم مدير عام وحدة التخطيط والتوعية د.منذر سالم ومدير دائرة التوعية م.خالد أبوغالي والمرشدة البيئية أ.اسراء جبر من سلطة المياه وجودة البيئة، بحضور كلا من مدير مركز بناة الغد أ.آمال خضير ومنسق قسم المختبر أ.احمد السقا، ومنسق قسم الأنشطة الثقافية أ.ميساء سلامة من مركز بناة الغد - جمعية الثقافة والفكر الحر.



حيث تم خلال الزيارة بحث مجموعة من الأفكار وسبل التعاون المتعلقة بتنفيذ أنشطة توعوية وتثقيفية وتنفيذ المسيرات البيئية وإحياء المناسبات البيئية والمائية، جنباً الى جنب مع تنفيذ محاضرات توعوية بالشراكة مع الجمعية.



كما تم التطرق الى أهمية تعزيز القيم البيئية في نفوس الفئات المستهدفة وعلى رأسها فئة الأطفال وربات المنازل، كما تم استعراض أبرز أنشطة سلطة المياه وجودة البيئة خلال الفترة الماضية وبحث التقاطعات المشتركة التي يمكن التعاون فيها.



وفي نهاية اللقاء تم تنفيذ جولة داخل المركز للتعرف على اقسامه ونشاطاته.



بدوره أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بالزيارة وأكد على دور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز القيم البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي.