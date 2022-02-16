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الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الخميس

16 شباط / فبراير 2022 02:03

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية + الثالثة + الرابعة + الخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/9).

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وبينت الداخلية أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/7):

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ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مشددة على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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