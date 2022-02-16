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بتكلفة (210.000) دولار...

"الأوقاف" و"أمان فلسطين" توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع "الرغيف الخيري"

16 شباط / فبراير 2022 02:03

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غزة- الرأي

وقع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا مذكرة تفاهم مع مدير مؤسسة أمان فلسطين في قطاع غزة م. عمر صيام, لتنفيذ مشروع توزيع الرغيف الخيري 2022, والذي يستهدف (10.000) أسرة متعففة, بتكلفة (210.000) دولار.


وتتضمن الاتفاقية توزيع (10) ربطات خبز لكل أسرة لمدة 20 يوماً – يوم بعد يوم- من خلال الإدارة العامة للزكاة ولجانها المنتشرة على مستوى محافظات القطاع.


بدوره ثمن الأغا جهود مؤسسة أمان فلسطين ودعمها المتواصل لأبناء شعبنا الفلسطيني من خلال مشاريعها النوعية لتعزيز صموده على هذه الأرض في ظل الظروف الصعبة والحصار الخانق والمفروض على القطاع منذ سنوات.


وقال :" تعاني آلاف الأسر في قطاع غزة من سوء الأوضاع المادية والاقتصادية وتدني المستوى المعيشي وعدم تمكن هذه الأسر من توفير لقمة العيش لأفرادها بسبب عدم وجود دخل لهذه الأسر", منوهاً بأن وزارته تهدف من خلال هذا المشروع إلى مساعدة هذه الأسر من خلال مثل هذه المشاريع.


من جانبه ثمن م. عمر صيام مدير مؤسسة أمان فلسطين في قطاع غزة جهود الوزارة المتواصلة في خدمة كافة الشرائح المهشمة والضعيفة ، مؤكدا على ضرورة التواصل و التعاون والتنسيق المشترك ما بين الوزارة والمؤسسة فيما يحقق المصلحة العامة لخدمة كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
 

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