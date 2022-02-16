المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت "مسار"

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت "مسار" عن شهر 12/2021.

وذكرت في تصريح وصل "الرأي" أن الصرف سيكون غداً الخميس في كافة فروع بنك البريد.