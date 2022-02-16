المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت "مسار"

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت "مسار" عن شهر 12/2021.
وذكرت في تصريح وصل "الرأي" أن الصرف سيكون غداً الخميس في كافة فروع بنك البريد.
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16 شباط / فبراير 2022 02:20
غزة - الرأي:
أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت "مسار" عن شهر 12/2021.
وذكرت في تصريح وصل "الرأي" أن الصرف سيكون غداً الخميس في كافة فروع بنك البريد.
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