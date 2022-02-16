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مباحث التموين تضبط 550 قطعة مفرقعات نارية بغزة

16 شباط / فبراير 2022 02:22

مباحث التموين تضبط 550 قطعة مفرقعات نارية بغزة
مباحث التموين تضبط 550 قطعة مفرقعات نارية بغزة

غزة- الرأي

ضبطت دائرة مباحث التموين في المباحث العامة، "550" قطعة مفرقعات نارية، خلال مهمة تفتيشية لأحد المحال التجارية في سوق الزاوية بمحافظة غزة.


وبيّنت مباحث التموين، أنه وفي إطار المتابعة المستمرة للحد من ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات، تم ضبط هذه الكمية، نظراً لما تشكله من خطر على حياة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدةً أنها تبذل كافة الجهود للحد من هذه الآفة، وصولاً إلى منعها بشكل كلي.


وأوضحت مباحث التموين أنه تم ضبط ومصادرة المفرقعات، وإحالة القضية للتحقيق المركزي لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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