رئيس بلدية دير البلح يؤكد على أهمية العمل التكاملي لترسيخ العدالة

الوسطى- الرأي

أشاد رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو بالدور المهم الذي تقوم به النيابة العامة في إطار جهودها المستمرة لإرساء العدالة وسيادة القانون والحفاظ على الحقوق والحريات.



جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها رئيس البلدية للنائب العام المستشار/ د. محمد النحال لتهنئته بالمنصب الجديد، والتعبير عن تقديره لجهود النيابة العامة في خدمة المواطن والمصلحة العام.



وأشار إلى أهمية العمل التكاملي بين الوزارات والمؤسسات الحكومية لترسيخ العدالة والحفاظ على تماسك النسيج المجتمعي لإرساء مجتمع متماسك في كافة أركانه، لافتاً إلى دور النيابة العامة الضابط لحالة الأمن والأمان بالقطاع.



وفي نهاية الزيارة تم تقديم درع تهنئة متمنياً للمستشار النحال التوفيق والسداد في منصبه الجديد وأن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار.