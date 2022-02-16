النيابة العامة تنهي جولاتها التفقدية لكافة النيابات في المحافظات

غزة- الرأي

أنهى مدير عام النيابة_ رئيس المجلس الإداري د. ماهر إسماعيل المصري، جولاته الميدانية التفقدية لسرايا النيابات الجزئية، والكلية، والمتخصصة، ومكتب التحقيق المركزي، وذلك ضمن سلسلة لقاءات عقدها مع الطواقم الإدارية العاملة في مؤسسة النيابة العامة بكافة محافظات القطاع، وكان برفقته رئيس قلم شؤون النيابات أ. أحمد دبور؛ بغية الوقوف على أهم الإنجازات ومناقشة التحديات التي تواجه العمل الإداري في النيابة العامة.



وأكد د. المصري خلال جولاته ولقاءاته مع رؤساء أقلام النيابات والطواقم الإدارية العاملة على العديد من القضايا الهامة بشأن ضرورة التأكد من الالتزام التام بالوصف الوظيفي للأعمال الإدارية والفنية لكل موظف، وحل المشكلات الإدارية المتعلقة بالعمل بحيث لا تؤثر على الأداء العام، وحث على العمل الجاد للارتقاء بمنظومة العمل الإداري والفني وتطوير المهارات والقدرات للكوادر البشرية العاملة في الميدان؛ لتقديم الخدمة الأمثل التي يستحقها المواطن الفلسطيني، لتعزز ثقته بنفسه وبمنظومة العمل القضائي.



يذكر أن هذه الجولات تأتي انطلاقاً من نهج المستشار النائب العام د. محمد النحال، وعملاً بتعليماته وتوجيهاته القاضية باستنهاض الهمم وبث روح العمل كفريق واحد متماسك، وتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العمل؛ نحو تحقيق العدل المنشود، والسعي الجاد لتطوير وتجويد بيئة العمل في النيابة العامة، وتحقيقاً للعدالة الناجزة.

