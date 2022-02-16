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قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية

16 شباط / فبراير 2022 04:11

إحدى جلسات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة
إحدى جلسات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

غزة – الرأي:

ناقشت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية، المنعقدة اليوم الأربعاء، عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات، واعتمدت محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية.

واستمعت اللجنة إلى عرض مفصل حول مجمل الحالة الأمنية والاقتصادية والصحية من وكلاء الوزارات المختصة، فيما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن اللجنة اتخذت خلال جلستها القرارات التالية: 

-اعتماد تطوير وتأهيل شارع 41 في خانيونس، وشارع 11 بالنصيرات، عبر صندوق السلامة المرورية، من خلال عوائد المخالفات المرورية.

-منح أصحاب المركبات الملتزمين بالترخيص، والذين لم يستفيدوا من جملة التسهيلات والتخفيضات القائمة حاليا، منحهم فرصة للاستفادة من تسهيلات الحملة بعد انتهائها، وحتى عام من تاريخ بداية الحملة.

-تمديد العمل بمبادرة الدواء المدّعم لمدة 6 شهور، وتضم (37) صنفا دوائيا، بحيث يتم بيع هذه الأدوية بأسعار مخفضة وفق التفاصيل التي ستعلن عنها وزارة الصحة لاحقا.

-الموافقة على تشغيل عـدد (400) منقـذ بـحـري على بنـد التشغيل المؤقـت لمـدة (6) شـهور كمنقـذين بحـريين على امتـداد شـاطئ بحـر غـزة لموسم اصطياف 2022م.

-تكليف وزارة المالية بصرف كشوفات الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات لأغراض الزواج عن شهري 2020/9,8م، وصرف آخر كشف معتمد لكل من حالات: العلاج، زراعة أطفال الأنابيب.

-صرف مبلـغ (2000 شيكل) عبر وزارة المالية من المستحقات، للمـوظفين المستأجرين المتضررين جراء عدوان مايو، 2021م.

-تكليف وزارة النقل والمواصلات بالتنسيق مع وزارة المالية، لتوفير حافلات لنقل طلاب المدرسة الصناعية بدير البلح.

-تنسيب مقترح مشروع قانون الصناعة للمجلس التشريعي.

-تشكيل اللجنة التوجيهية الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمبادرات الشبابية، برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية عدد من الجهات الأخرى .

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