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وزارة التعليم تختتم "مخيم مجد" للترفيه والدعم النفسي لطلبة المدارس

17 شباط / فبراير 2022 09:19

غزة- الرأي

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي -الإدارة العامة للأنشطة التربوية- بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ المستقبل الشبابي فعاليات “مخيم مجد” للترفيه والدعم النفسي لطلبة المدارس من المرحلة الإعدادية في قطاع غزة.

ويهدف المخيم إلى رفع الضغوطات الحياتية عن الطلبة وتحقيق الترفيه والمعرفة لهم.

وتضمن المخيم عدة زوايا منها تثقيف الأقران (التثقيف الصحي)، والتراث والفلكور الشعبي، والفنون التعبيرية، الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى أنشطة متعددة، حيث تم إعدادها لمساعدة الطلبة على التعبير عن أنفسهم وتخفيف الضغوط النفسية لديهم.

وعٌقد المخيم بعد نهاية الدوام المدرسي واستمر لمدة يومين في الفترة 13-14 فبراير 2022 في 9 مدارس من كافة مديريات التربية والتعليم واستهدف 900 طالب وطالبة.

وقام بالمتابعة والإشراف على المخيم مجموعة من الأخصائيين العاملين في وزارة التعليم ومؤسسة إنقاذ المستقبل الشبابي.

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