بلدية غزة تنجز مشروع تطوير شارع " كشكو" بحي الزيتون

غزة- الرأي

أنجزت بلدية غزة أعمال مشروع تطوير شارع " كشكو بالقرب من تقاطع مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق المدينة ضمن جهود تطوير البنية التحتية في المدينة، وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأفاد رئيس قسم الإشراف م. محمد أبو مرق أن المشروع شمل تطوير البنية التحتية للشارع بالكامل البالغ طوله نحو 200 متراً وعرضه يتراوح ما بين 8 إلى 10 أمتار بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1450 متراً مربعاً للشارع و600 متراً مربعاً للأرصفة.

وأضاف أن أعمال تطوير الشارع شملت؛ تركيب خط صرف صحي بطول 480 متراً منها 300 متر بقطر 6 إنش و180 متراً بقطر 180 وخط أخر للمياه بطول 30 متراً وبقطر 4 انش، وتبليط الشارع ببلاط من نوع انترلوك وسمك 8 سنتيمتر، وتركيب 9 فوانيس للإنارة على طول الشارع.

وبين أن المشروع تم تنفيذه بتمويل عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية النافذة الخامسة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 108 ألاف دولار وتضمنت تشغيل عمال في أعمال إنجاز المشروع بهدف توفير فرص عمل أكبر في المشاريع.

يذكر أن بلدية غزة كانت قد نفذت نحو 38 مشروعاً تطويرياً في مجالات مختلفة كالطرق وتطوير شبكات مياه والصرف الصحي وخدمات أخرى، خلال العام الماضي 2021 بقيمة بلغت نحو 11 مليون و500 ألف دولار في مناطق مختلفة من المدينة.