القضاء يناقش مشروع الربط الالكتروني مع النيابة العامة

غزة- الرأي

قال المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنَّ "مشروع الربط الإلكتروني مع النيابة العامة، يهدف إلى تجويد العمل والتسهيل على جمهور المتقاضين، من خلال تحسين إدارة القضايا وزيادة الفعالية في نظام العدالة الجزائية باستخدام نُظم المعلومات الإلكترونية. وبين المستشار المدهون أن الربط الالكتروني يأتي في إطار إنشاء منظومة عدلية إلكترونية متكاملة، تحت عنوان عدالة موحدة، مشيراً للعلاقة التكاملية بين القضاء والنيابة العامة.

جاء ذلك خلال افتتاحه لاجتماع دائرة الحاسوب بالقضاء مع وفد من دائرة الحاسوب بالنيابة العامة وشركة وب كوم المشرفة على تنفيذ برنامج المحاكم الإلكتروني، بحضور المهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم، والدكتور ماهر المصري مدير عام النيابة العامة، والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس، والأستاذ إكرامي عليوة رئيس قسم الجزاء بمحكمة بداية غزة لوضع السياسات العامة للربط.

وأكد الحاضرون على أهمية الربط الالكتروني الذي من شأنه أن يسرِّع الإجراءات ويقلل زمن الخدمة المرتبطة بإجراءات تحويل الملفات من النيابة العامة بحيث يتم إيداعها لدى القضاء إلكترونيا.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن خطة المجلس الأعلى للقضاء التي تقضي بتوسيع الربط الإلكتروني ليشمل جميع المؤسسات الحكومية التي يرتبط عملها بالقضاء إضافة للربط مع نقابة المحامين.