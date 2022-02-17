مجلس بلدية النصيرات في ضيافة لجنة حي المفتي

الوسطى- الرأي

حرصا على تعزيز العلاقة والتواصل مع المجتمع المحلي بكافة أطيافه.. عقد رئيس بلدية النصيرات أ. اياد مغاري وبمشاركة أعضاء من المجلس البلدي مساء اليوم الاربعاء، لقاء مجتمعيا مع لجنة حي منطقة المفتي.

وتطرق رئيس بلدية النصيرات إلى أبرز واهم المشاريع الخدماتية التي تم تنفيذها في النصيرات خلال عام ونصف منذ تولي المجلس البلدي الحالي مهامه.

واستطلع "مغاري" أبرز احتياجات ومتطلبات المنطقة من المشاريع الأساسية، وخاصة تلك التي تعنى بمشاريع الصرف الصحي وتسوية الشوارع الترابية وإنارة المنطقة، والعمل على تطويرها ضمن المشاريع الممولة.

ووعد رئيس بلدية النصيرات ببذل كافة الجهود والتواصل مع كافة المؤسسات والجهات المانحة للعمل على تطوير المنطقة وباقي مناطق النصيرات.

وأكد على انه سيتم العمل على تسوية الشوارع الترابية وتحسينها لتذليل العقبات التي تعترض سكان المنطقة، وخاصة خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى إدراجها ضمن مشروع الإنارة المنوي تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أثنى رئيس لجنة حي المفتي المختار عمر شاهين على الجهود التي تبذلها بلدية النصيرات في خدمة السكان، متطرقا إلى نجاح البلدية في التغلب على مشكلة المياه وحلها بشكل جذري.

وتقدم "شاهين" بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس وطواقم بلدية النصيرات، على ما يبذلونه من جهود واضحة وتنفيذ مشاريع خدماتية تلامس احتياجات أهالي النصيرات.

يشار إلى أن هذا اللقاء المجتمعي هو اللقاء الرابع الذي يأتي ضمن سلسلة زيارات ولقاءات مجتمعية يقوم بها مجلس بلدية النصيرات، والتي ستشمل كافة لجان الأحياء ودواوين العائلات في النصيرات.