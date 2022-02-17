بلدية خانيونس و"البحرية" تبحثان تعزيز التعاون المشترك

خانيونس- الرأي

بحث وفدٌ من جهاز الشرطة البحرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني في محافظة خان يونس أمس، مع بلدية القرارة سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك استعداداً لموسم الاصطياف لهذا العام.

جاء ذلك استقبال رئيس البلدية م. أحمد شعت، لوفد من "البحرية" ضم مدير الجهاز في المحافظة العقيد مصطفى الجعبير، ومدير الدوريات الرائد على حمد، ومدير أمن الساحل ملازم أول سمير القدرة.

وأكد م. شعت على أهمية زيادة التعاون المشترك بين الطرفين في انجاح موسم الاصطياف لهذا العام، مبيناً الجهود المبذولة في الحفاظ على سلامة المصطافين على شاطئ بحر القرارة.

وثمن دور جهاز الشرطة البحرية في حفظ الأمن وبسط النظام على طول ساحل بحر قطاع غزة خدمةً للمصطافين والصيادين.

من جهته، أشاد الجعبير بالأعمال التي تبذلها البلدية في تطوير موسم الاصطياف على شاطئ بحرها، مستعرضًا العديد من القضايا ذات العمل المشترك بين الطرفين.