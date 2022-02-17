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مؤكداً على تطبيق السياسات العدلية.

وكيل وزارة العدل يستقبل وفداً من قيادة شرطة محافظة غزة

17 شباط / فبراير 2022 11:03

غزة- الرأي

استقبل وكيل الوزارة المستشار أحمد عمر الحتة وفداً من قيادة شرطة محافظة غزة ممثلة بمديرها العقيد هاشم السرحي ونائبه العقيد محمد الشرافي ومسئولي قيادة الشرطة، للبحث في عدة قضايا مشتركة ولتهنئته بمنصبه وكيلاً لوزارة العدل.

وأشاد المستشار الحتة بالجهود الكبيرة التي يبذلها ضباط وضباط صف وأفراد شرطة محافظة غزة، الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل خدمة أبناء شعبهم، مؤكداً على أهمية تطبيق السياسات العدلية والتي تعمل على إعادة تأهيل ودمج النزلاء بعد الافراج عنهم في المجتمع والانخراط بسوق العمل.

كما أشار الحتة لاهتمام الوزارة بهذا الشأن من خلال وحدة الشكاوى وحقوق المواطن التي تتابع مع الأجهزة الشرطية أوضاع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والموقوفين، موضحاً لأهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف الشريكة لمعالجة كافة القضايا حال وقوعها.

بدوره: استعرض العقيد السرحي جهود وعمل مراكز الشرطة خلال الفترة الماضية، والخدمات التي يقدمها للمواطنين رغم الظروف الصعبة والمعيقات التي يمر بها قطاع غزة، مثنياً على دور وزارة العدل في خدمة قطاع العدالة، مؤكداً على استراتيجية العلاقة والتكاملية بالأدوار والتواصل المستمر والوقوف على العقبات والتحديات وتعزيز آفاق العمل بما يضمن تقديم أفضل خدمة عدلية.

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