مُكافحة المُخدرات تضبط 74 فرش حشيش بخانيونس

غزة- الرأي

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، مساء أمس، كمية من مادة الحشيش خلال كمين في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المقدم نسيم الكلزاني مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة خانيونس، إن قوة المكافحة بالمحافظة، تمكنت من ضبط 74 فرش حشيش خلال كمين بمنطقة الاختصاص، وألقت القبض على المدعو (ن. م) بحوزته الكمية المذكورة.

ولفت المقدم الكلزاني إلى أنه تم التحرز على كافة المضبوطات، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وشدّد الكلزاني على أن شرطة المكافحة، وبمتابعة من قيادة الشرطة تواصل جهودها في محاربة تجارة المخدرات والسموم، والقبض على تجارها ومروجيها وتقديمهم للعدالة، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.