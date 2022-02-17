وكالة الرأي الفلسطينية حماس: تصنيف استراليا الحركة تنظيماً إرهابياً انحياز للاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مُكافحة المُخدرات تضبط 74 فرش حشيش بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة العدل يستقبل وفداً من قيادة شرطة محافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس و"البحرية" تبحثان تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية مجلس بلدية النصيرات في ضيافة لجنة حي المفتي وكالة الرأي الفلسطينية العميد شحادة: بدء مرحلة مرورية جديدة مطلع مارس وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة: معركتنا مع إدارة السجون انطلقت وندعو شعبنا لإسنادنا وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و1249 إصابة جديدة بكورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تستضيف الاجتماع الثاني لمشروع "التشريع والتقنين القيمي" وكالة الرأي الفلسطينية أستراليا تعتزم تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية"
أخبار » الأخبار الحكومية

مُكافحة المُخدرات تضبط 74 فرش حشيش بخانيونس

17 شباط / فبراير 2022 11:04

غزة- الرأي

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، مساء أمس، كمية من مادة الحشيش خلال كمين في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المقدم نسيم الكلزاني مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة خانيونس، إن قوة المكافحة بالمحافظة، تمكنت من ضبط 74 فرش حشيش خلال كمين بمنطقة الاختصاص، وألقت القبض على المدعو (ن. م) بحوزته الكمية المذكورة.

ولفت المقدم الكلزاني إلى أنه تم التحرز على كافة المضبوطات، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وشدّد الكلزاني على أن شرطة المكافحة، وبمتابعة من قيادة الشرطة تواصل جهودها في محاربة تجارة المخدرات والسموم، والقبض على تجارها ومروجيها وتقديمهم للعدالة، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟