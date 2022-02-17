صلاح: فتح شارع الجلاء بشكل كامل بعد إزالة برج الجوهرة

غزة- الرأي

أعلن مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح عن فتح شارع الجلاء بكلا الاتجاهين بعد إتمام عملية إزالة رُكام برج الجوهرة وسط مدينة غزة.

ووجه اللواء صلاح تعليماته للإدارة العامة لشرطة المرور بمباشرة عملها وتسهيل حركة المركبات وتنظيمها.

جاء ذلك خلال جولةٍ ميدانية نظمها اللواء صلاح برفقة مدير إدارة شرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة ونائبه، ومدير شرطة المرور بمحافظة غزة على مفترق برج الجوهرة وسط غزة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إغلاق الطرق المحيطة ببرج الجوهرة خلال الثلاثة شهور الماضية وتحويل مسارات الطرق أمام حركة المركبات لتأمين عملية إزالة ركام برج الجوهرة حفاظًا على سلامة المواطنين.