التعليم تُنظّم فعاليات مدرسية حول الهندام والمظهر العام

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة
خلال الأسبوع الحالي نشاطات مدرسية ركّزت على غرس قيمة “الهندام والمظهر العام” لدى طلبة المدارس.
وتضمنت الفعاليات برامجاً في الإذاعة المدرسية، وتصميم بوسترات ومطويات، وعقد مسابقات ومسرحيات، واستضافة أولياء أمور وشخصيات أكاديمية.
ويأتي ذلك ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم لدى الطلبة والذي تُطلقه الوزارة ويستمر طيلة العام الدراسي الحالي.
يشار إلى أن البرنامج يُركز على تعزيز قيمة واحدة كل أسبوع، تكون ضمن مجال القيم الإسلامية والأخلاقية والسلوكية والوطنية والاجتماعية.