التعليم العالي يبحث آفاق التعاون المشترك مع جامعة غزة

غزة- الرأي





وقد كان في استقبال الوفد الزائر سعادة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إبراهيم القدرة، ومدير عام التعليم الجامعي د. خليل حماد، وم. عبد الرحمن جبر مدير عام التعليم التقني، ومدير عام العلاقات العامة أ. أحمد عايش النجار، ومدير دائرة المنح أ. حمدي الدلو، ومدير مكتب الوكيل المساعد أ. أحمد بركة. استقبلت وزارة التعليم وفداً من جامعة غزة في مقر التعليم العالي، حيث ضم الوفد د. وسام المدهون عميد كلية الهندسة ومؤسس مبادرة سفراء الاستدامة الدولية، ود. رنا العالول عميد كلية الدراسات المتوسطة، ود. توفيق أبو جراد، ود. موفق الكفارنة المحاضران بالجامعة.وقد كان في استقبال الوفد الزائر سعادة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إبراهيم القدرة، ومدير عام التعليم الجامعي د. خليل حماد، وم. عبد الرحمن جبر مدير عام التعليم التقني، ومدير عام العلاقات العامة أ. أحمد عايش النجار، ومدير دائرة المنح أ. حمدي الدلو، ومدير مكتب الوكيل المساعد أ. أحمد بركة.

وفي بداية الزيارة رحَّب القدرة بالوفد الزائر مثمناً جهود جامعة غزة في خدمة الطلبة، ومبيناً أن هذا اللقاء يأتي من أجل زيادة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسات التعليم العالي المختلفة بما يعود بالنفع على الطلبة والمؤسسات التعليمية.

وخلال اللقاء تم مناقشة عقد عدد من الفعاليات والمبادرات التي اقترحت الجامعة تنفيذها في عدد من المدارس ومؤسسات التعليم العالي؛ ومنها تدريب العاملين في المجال الإعلامي، وإقامة النوادي الرياضية، وتدريب الطلبة على القيادة المستقبلية.

وقد استحسن القدرة كافة الأنشطة المقترحة والتي من شأنها دعم المؤسسات التعليمية في قطاعي التعليم العام والتعليم العالي بشكل يحقق استدامتها وتميزها.

وفي نهاية اللقاء شكر القدرة وفد الجامعة على هذه المبادرة متمنياً زيادة آفاق التعاون المشترك بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.