وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تفتتح المعرض العلمي الفلكي في مدرسة الزهراء وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة: قبول فلسطين في الاتحاد العربي للعمل التطوعي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تبحث التعاون المشترك مع وكالة "صفا" وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تنفذ جولات ميدانية لحصر أصناف الحمضيات المتوفرة وكالة الرأي الفلسطينية جولة تفقدية لبلدية خزاعة للسوق الشعبي وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يستقبل وفداً من مركز الوطنية وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يستقبل وفداً من وزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم العالي يبحث آفاق التعاون المشترك مع جامعة غزة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنظّم فعاليات مدرسية حول الهندام والمظهر العام وكالة الرأي الفلسطينية زراعة شمال غزة تختتم عدة دورات في مجال الصناعات الغذائية
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم العالي يبحث آفاق التعاون المشترك مع جامعة غزة

17 شباط / فبراير 2022 12:38

غزة- الرأي


استقبلت وزارة التعليم وفداً من جامعة غزة في مقر التعليم العالي، حيث ضم الوفد د. وسام المدهون عميد كلية الهندسة ومؤسس مبادرة سفراء الاستدامة الدولية، ود. رنا العالول عميد كلية الدراسات المتوسطة، ود. توفيق أبو جراد، ود. موفق الكفارنة المحاضران بالجامعة.

وقد كان في استقبال الوفد الزائر سعادة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إبراهيم القدرة، ومدير عام التعليم الجامعي د. خليل حماد، وم. عبد الرحمن جبر مدير عام التعليم التقني، ومدير عام العلاقات العامة أ. أحمد عايش النجار، ومدير دائرة المنح أ. حمدي الدلو، ومدير مكتب الوكيل المساعد أ. أحمد بركة. وفي بداية الزيارة رحَّب القدرة بالوفد الزائر مثمناً جهود جامعة غزة في خدمة الطلبة، ومبيناً أن هذا اللقاء يأتي من أجل زيادة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسات التعليم العالي المختلفة بما يعود بالنفع على الطلبة والمؤسسات التعليمية. وخلال اللقاء تم مناقشة عقد عدد من الفعاليات والمبادرات التي اقترحت الجامعة تنفيذها في عدد من المدارس ومؤسسات التعليم العالي؛ ومنها تدريب العاملين في المجال الإعلامي، وإقامة النوادي الرياضية، وتدريب الطلبة على القيادة المستقبلية. وقد استحسن القدرة كافة الأنشطة المقترحة والتي من شأنها دعم المؤسسات التعليمية في قطاعي التعليم العام والتعليم العالي بشكل يحقق استدامتها وتميزها. وفي نهاية اللقاء شكر القدرة وفد الجامعة على هذه المبادرة متمنياً زيادة آفاق التعاون المشترك بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟