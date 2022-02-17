التعليم تبحث التعاون المشترك مع وكالة "صفا"

بحثت وزارة التربية والتعليم العالي- وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي تعزيز الشراكة والتعاون مع وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، خلال زيارة وفد من وزارة التعليم لمقر الوكالة بمدينة غزة
، حيث ضم الوفد أ. أحمد عايش النجار مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، وأ. سامي جاد الله رئيس قسم الصحافة والإعلام، وأ. حسن الشريف من العلاقات العامة.
وقد كان في استقبالهم مدير وكالة الصحافة الفلسطينية أ. محمد أبو قمر وطاقم الوكالة، حيث ثمَّن أبو قمر هذه الزيارة مشيداً بإنجازات وزارة التعليم على الصعيد التربوي لخدمة شعبنا، كما أشاد بالنشاط الإعلامي للوزارة، معرباً عن سعادة وكالته لمواصلة التعاون مع وزارة التعليم خاصة في مجال النشر والمعالجة الإعلامية للقضايا التربوية.
بدوره قدّم النجار التهنئة للأستاذ محمد أبو قمر على تسلمه منصبه الجديد في إدارة تحرير الوكالة، مثمناً جهود صفا كمنبر إعلامي مهم لتوصيل الرسالة ومعالجة الموضوعات التي تهم شعبنا.
كما ثمَّن النجار العلاقة بين الوزارة والوكالة، والاهتمام بالنشر للقضايا التربوية، لافتاً إلى أن هناك مشاريع وقضايا يمكن تناولها إعلامياً مثل: الأبنية المدرسية، برنامج غرس وتعزيز القيم، التعليم المهني والتقني، والمبادرات وأنشطة المدارس مثل مشروع سفراء حول العالم، وغيرها من الأنشطة والبرامج.
من جهته قدّم جاد الله الشكر لوكالة صفا على نشاطها الصحفي المميز والمؤثر عبر موقعها الرسمي ومنصاتها المختلفة، لافتاً إلى أننا نتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون والعمل على المعالجة الإعلامية لقضايا التعليم وذلك باستخدام الفنون الصحفية الحديثة ونشرها عبر وكالة صفا.
وفي نهاية الزيارة تم التوافق على استمرار التواصل والتنسيق المشترك، كما قدَّم وفد وزارة التعليم درعاً تكريمياً للأستاذ محمد أبو قمر ووكالة صفا تقديراً لجهودهم الإعلامية وتعاونهم مع وزارة التربية والتعليم.