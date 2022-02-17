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التعليم تفتتح المعرض العلمي الفلكي في مدرسة الزهراء

17 شباط / فبراير 2022 01:01

الوسطى- الرأي

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي المعرض العلمي الفلكي التكنولوجي في مدرسة الزهراء الثانوية للبنات في شرق غزة.

وشارك في افتتاح المعرض د. أحمد أبو ندا مدير عام التقنيات التربوية، وأ. أحمد عايش النجار مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي، وأ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة، وأ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية، ود. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وأ. فايدة الإسي مديرة المدرسة، وعدد من مديري الدوائر في الوزارة، ورؤساء الأقسام في المديرية، وأعضاء من المجلس الأعلى لأولياء الأمور.

وأكد أبو ندا على أهمية تنظيم مثل هذه المعارض التي تحقق التكامل بين الجانب النظري والجانب العلمي للمناهج الدراسية، مضيفًا أن المعارض وسيلة لإظهار المواهب والإبداعات لدى الطلبة.

بدوره أوضح نور الدين أن مديرية شرق غزة تعزز إقامة هذه المعارض الإبداعية بكافة مجالاتها، مشيرًا إلى أن مدرسة الزهراء تتحف المديرية في كل عام بالأنشطة المميزة ما بين الأيام الدراسية والمعارض المميزة.

وقدم نور الدين شكره لكل من ساهم في ترتيب وتجهيز المعرض، مبينًا أن نجاحه يأتي في تكامل الأدوار بين المدرس والمديرية والطواقم العاملة.

من جانبها بينت الإسي أن المعرض يهدف إلى إبراز إنجازات الطالبات وتشجيعهن على الإبداع وتوثيق المادة العلمية التي يتم تدريسها على أرض الواقع والاستفادة منها في حياتهن العملية وترسيخ فهم المادة العلمية لدى الطالبات وتبسيطها، وكذلك تحضير مواد كيميائية في المختبر والكشف عن مواد كيميائية أخرى.

وتنوعت أنشطة المعرض ما بين عرض نماذج علمية وعملية وأنشطة تفاعلية وفيديوهات ذات محتوى هادف في مجال التكنولوجيا والكيمياء والفيزياء والأحياء.

كما ضم المعرض العديد من الزوايا الإبداعية منها زاوية التكنولوجيا وزاوية العلوم الحياتية وزاوية الفلك والضوء وزاوية الفيزياء والكيمياء.

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