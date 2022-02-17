بتكلفة 11900 شيكل...الزكاة بالأوقاف توزع كفالات أيتام وذوي إعاقة

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة معسكر خان يونس، التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية كفالات مالية لعدد (74) يتيم بمبلغ اجمالي (7400) شيكل وكفالات لذوي الإعاقة لعدد (45) مستفيد بمبلغ إجمالي (4500) شيكل بتبرع كريم من أهل الخير.

بدوره أكد نائب رئيس اللجنة د. جميل مطاوع، أن لجنته مستمرة في تقديم العون والمساعدة لأبناء شعبنا، لافتاً أنه من المقرر تسليم (20) طرد للأسر الفقيرة وكرسي متحرك لطفلة تعاني من شلل دماغي، خلال الأيام القليلة القادمة.

مشيداً بجهود أهل الخير والعطاء ومساهمتهم الفاعلة في إدخال البسمة والسرور على شفاه الأسر المعوزة، سائلاً الله تعالي أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.