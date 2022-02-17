وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تفتتح المعرض العلمي الفلكي في مدرسة الزهراء وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة: قبول فلسطين في الاتحاد العربي للعمل التطوعي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تبحث التعاون المشترك مع وكالة "صفا" وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تنفذ جولات ميدانية لحصر أصناف الحمضيات المتوفرة وكالة الرأي الفلسطينية جولة تفقدية لبلدية خزاعة للسوق الشعبي وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يستقبل وفداً من مركز الوطنية وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يستقبل وفداً من وزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم العالي يبحث آفاق التعاون المشترك مع جامعة غزة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنظّم فعاليات مدرسية حول الهندام والمظهر العام وكالة الرأي الفلسطينية زراعة شمال غزة تختتم عدة دورات في مجال الصناعات الغذائية
أخبار » الأخبار الحكومية

بتكلفة 11900 شيكل...الزكاة بالأوقاف توزع كفالات أيتام وذوي إعاقة

17 شباط / فبراير 2022 01:27

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة معسكر خان يونس، التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية كفالات مالية لعدد (74) يتيم بمبلغ اجمالي (7400) شيكل وكفالات لذوي الإعاقة لعدد (45) مستفيد بمبلغ إجمالي (4500) شيكل بتبرع كريم من أهل الخير.

بدوره أكد نائب رئيس اللجنة د. جميل مطاوع، أن لجنته مستمرة في تقديم العون والمساعدة لأبناء شعبنا، لافتاً أنه من المقرر تسليم (20) طرد للأسر الفقيرة وكرسي متحرك لطفلة تعاني من شلل دماغي، خلال الأيام القليلة القادمة.

مشيداً بجهود أهل الخير والعطاء ومساهمتهم الفاعلة في إدخال البسمة والسرور على شفاه الأسر المعوزة، سائلاً الله تعالي أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟