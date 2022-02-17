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أوقاف خان يونس تكرم عدداً من حفظة كتاب الله وأجزاءً منه

17 شباط / فبراير 2022 01:30

خانيونس- الرأي

كرمت مديرية أوقاف خان يونس عدداً من الحافظين لكتاب الله و أجزاء منه, وذلك خلال حفل نظمته في مسجد على بن أبي طالب في منطقة عبسان الكبيرة بالمحافظة, حضره مدير المديرية د. محمد الغلبان, ولفيف من الشخصيات الاعتبارية وذوي المحتفي بهم.

وخلال كلمة له أكد الغلبان علي أهمية القرآن الكريم في حياة المسلم, ودور الأوقاف في الارتقاء بالحفظة والمحفظين, معرباً عن سعادته برؤية حفاظ جدد لكتاب الله, وزيادة عددهم في قطاع غزة, داعياً جميع المواطنين إلي الالتحاق بحلقات التحفيظ في المساجد, لما له من أثر عظيم في حياة المجتمع المسلم.

وأشاد بجهود المشرفين والقائمين علي حلقات التحفيظ المبذولة في خدمة كتاب الله و تحفيظه سائلاً الله تعالي أن يكون في ميزان حسناتهم وأن يكونوا ذخرا في خدمة الدين و الإسلام, مثمناً دور ذوي الحفاظ على حرصهم في تربية ابنائهم علي حمل كتاب الله في قلوبهم.

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