"المواصلات": نعكف على تطوير قطاع النقل العام

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، عزمها تطوير قطاع النقل العام خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً أن الحكومة ستقدم المزيد من التسهيلات للمركبات العمومية تحديدًا.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة خليل الزيان لوكالة "الرأي" إن الوزارة تعمل على تنفيذ جملة من الترتيبات لتطوير قطاع النقل العام، ومنها تعزيز مواقف السيارات العمومية بالتعاون مع البلديات، وتنظيم قطاع النقل العام من حيث المركبات والسائقين، وعمل بطاقة شخصية داخل كل مركبة وذلك للتعرف على السائقين.

وذكر الزيان، أن حملة التخفيضات على تراخيص المركبات تنتهي نهاية شهر فبراير الجاري، موضحا أنه لن يتم تمديدها لفترة أخرى.

وأشار إلى أنه سيتم منح أصحاب المركبات الملتزمين بالترخيص الذين لم يستفيدوا من جملة التسهيلات والتخفيضات القائمة حاليا، فرصة للاستفادة من تسهيلات الحملة بعد انتهائها حتى أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذا لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي الذي أعلنت عنه خلال جلستها أمس.