موجة إذاعة مشتركة حول صندوق السلامة المرورية في غزة

غزة - الرأي - بسام العطار

نظم المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، موجة إذاعة مشتركة حول صندوق السلامة المرورية، بمقر إذاعة الرأي الفلسطينية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة النقل والمواصلات خليل الزيان لـ "الرأي" إن هذه الموجة تم تخصيصها للحديث بشكل مفصل عن إنشاء هذا الصندوق، والأهداف التي سيتم تحقيقها، لما يعزز الحالة المرورية، والتواصل مع الجمهور.

وبين الزيان، أن مدخرات المخالفات المروية ستصرف في ثلاثة اتجاهات: تأهيل الطرق وتطوير البنية التحتية، وكحوافز للسائقين الملتزمين بقوانين السير وتجديد التراخيص كما حدث بالأمس، حيث تم توزيع كابون وقود لبعض السائقين المنضبطين على الطرقات، حيث سيتم استكمال هذا المشروع بتوزيع 500 كابون الأسبوع المقبل.

بدوره، ذكر مدير إذاعة الرأي مؤمن عبد الواحد خلال حديثه لـ "الرأي" أن 11 إذاعة محلية شاركت في هذه الموجة المشتركة لمدة ساعتين متواصلتين بهدف الوصول الى المواطن أينما كان، وإيصال رسالة الحكومة بغزة وحرصها على سلامة المواطنين والسائقين، وكل فئات الشعب الفلسطيني.

ودعا عبد الواحد سائقي المركبات ضرورة المحافظة على أرواحهم وأرواح أبنائهم، متمنياً السلامة للجميع.