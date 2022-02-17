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النيابة تطلق خدمات جديدة للمحامين والمواطنين

17 شباط / فبراير 2022 05:15

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزة – الرأي:

أطلقت النيابة العامة في قطاع غزة اليوم الخميس، جملة من الخدمات الجديدة والمتنوعة للمحامين والمواطنين بهدف توفير الوقت والجهد في الإجراءات والقضايا المتنوعة.

وأكد النائب العام المستشار محمد النحال، أن تلك الخدمات تأتي ضمن أهداف النيابة للمرحلة القادمة التي تحمل عنوان "شركاء من أجل العدالة" وحرصاً منها على الارتقاء بخدماتها.

وبين "النحال" في حديثه لوكالة الرأي، أن من ضمن تلك الخدمات، الجانب الإلكتروني المقدم للمحامين والمواطنين، مثل تصوير الملفات وغيرها من الطلبات التي يمكن التقدم بها عبر برنامج العدالة الجنائية.

بدوره، ثمن نقيب المحاميين عبد العزيز الغلاييني، الخدمات التي أعلنت عنها النيابة، مؤكداً أنها خطوة متميزة لمواكبة التطور والتسهيل على المحاميين والمواطنين.

وقال في تصريحه للرأي: "نشد على يد النائب العام ونتمنى أن تكون النيابة في الصدارة لتلقي الخدمة وتقديمها ومزيداً من التقدم".

من جانبه، أوضح المحامي والناشط الحقوقي أديب الربعي أن الخدمات التي تقدمها النيابة كبيرة وتُسهل على الحقوقيين العمل وتسرع في إنجاز القضايا وتوفر الجهد والمال.

يذكر أن الخدمات التي أعلنت عنها النيابة تتمثل في "الخدمات الإلكترونية للمحامين، وتخصيص أرقام للطوارئ للمحامين، وتخصيص موظف استقبال لتلقي طلبات المحامين، وتخصيص موعد يومي من رؤساء النيابة لمقابلة المحامين".

 

https://youtu.be/K1zTMZ42Ams

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