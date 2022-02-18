رسميا: فلسطين تتقدم بطلب لاستضافة تصفيات أسيوية

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، عن تقدمه رسميا، لاستضافة المرحلة الأولى من تصفيات كأس آسيا لكرة السلة، والتي ستقام مايو القادم.



وأكد الاتحاد عبر صفحته الرسمية تقدمه بطلب رسمي للاتحاد الآسيوي، لاستقبال مجموعة فلسطين التي تضم إلى جانبها كلا من العراق والكويت وأوزبكستان، وبنغلاديش.



ونوه الاتحاد أن تقديم الطلب جاء بدعم ومساندة الفريق جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية، الذي أعطى الضوء الأخضر لتقديم هذا الطلب الهام.



يذكر أن فلسطين تمتلك ملعبا بمواصفات دولية، بالجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين بالمحافظات الشمالية.

