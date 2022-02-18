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اسعار المنتجات الزراعية اليوم الجمعة

18 شباط / فبراير 2022 09:17

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غزة-الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل اليوم الجمعة 18/2/2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :

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