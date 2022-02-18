اسعار المنتجات الزراعية اليوم الجمعة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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18 شباط / فبراير 2022 09:17
غزة-الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل اليوم الجمعة 18/2/2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى
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09:32الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى
09:14الاحتلال يعتقل أربعة شبان من مدن الضفة المحتلة
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