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اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري وتتخذ عدة قرارات

18 شباط / فبراير 2022 09:20

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غزة-الرأي

عقدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلستها رقم 4/2022 في مقرها الدائم بوزارة الحكم المحلي لمناقشة عدة ملفات وإصدار القرارات الخاصة بها.
وترأس اللجنة وكيل وزارة الحكم المحلي م.سمير مطير وبحضور كامل أعضاء اللجنة حيث تم عرض الملفات البالغ عددها 29 موضوع .
حيث تمت مناقشة عدد (7) من معاملات الترخيص والموافقة على عدد 2 منهم ، ومناقشة (17) ملف لمخططات تفصيلية لشوارع ومناطق ومخططات لشبكات شوارع تنوعت القرارات فيها ما بين إيداع وتصديق نهائي وتشكيل لجنة فنية.
وفيما يتعلق بالمتفرقات فقد تم عرض عدد (1) وتغير هدف عدد (4) تنوعت مابين إيداع وتصديق نهائي.
 

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