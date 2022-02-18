الاقتصاد تتفقد المطاحن العربية الكبرى برفح

غزة-الرأي

تفقد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبدالفتاح الزريعي ووفد من الوزارة، المطاحن العربية الكبرى في محافظة رفح، حيث من المتوقع أن تباشر عملها خلال الفترة القادمة.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبدالفتاح الزريعي، أن الوزارة ستبقى داعمة للمنتج الوطني الذي نفخر بجودته ومطابقته للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وعبر الزريعي عن فخره بهذه المطاحن التي صممت بطرق حديثه، من ناحية خطوط الإنتاج والقدرة الإنتاجية.

وأشار الزريعي إلى أن هذه المطاحن ستساهم في تغطية العجز الموجود في محافظتي خانيونس ورفح إلى جانب أنه سيساعد في تعزيز خطة الوزارة وتوجهها في توزيع السلع الاساسية لكل المحافظات ووجود إكتفاء ذاتي بها.

من جهته، اشاد مدير المطاحن العربية الكبرى عصام أبوطه بدور الوزارة في تسهيل كل الإجراءات وصولا لإكتمال هذا المشروع الذي سيفتتح قريبا،موضحا أن طاقة المطحنة الانتاجية ستكون 250 طن يوميا وستلبي حاجة السوق المحلي بالشكل المطلوب.

