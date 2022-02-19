أهداف الجمعة.. ثنائية تريزيجيه فى الدورى التركي وتعادل يوفنتوس بديربي تورينو

شهد أمس الجمعة إقامة عدد قليل من المباريات فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات دورى أبطال أفريقيا، بجانب الدورى الإيطالي، والتى حفلت بالعديد من الأهداف.

وجاءت أهداف مباريات الجمعة فى ملاعب العالم على النحو التالى:

أهداف مباريات الدورى التركى



ريزا سبور 0 - 2 باشاك شهير

قاد النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه فريقه باشاك شهير للفوز على مضيفه فريق ريزا سبور، بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 26 من منافسات الدوري التركى للموسم الحالى 2021 - 2022.

سجل تريزيجيه أول أهداف باشاك شهير فى الدقيقة 33 من عمر اللقاء، من انفراد تام بالمرمى وضعها على يسار حارس ريزا سبور، احتسبه الحكم تسلل فى البداية، قبل أن تؤكد تقنية الفيديو صحة الهدف.

أضاف تريزيجيه الهدف الثانى في الدقيقة 52 من زمن المباراة، بعد متابعته لكرة مرتدة من دفاع ريزا سبور، قابلها بتسديدة فى الشباك.



أهداف مباريات الدوري الإيطالي



يوفنتوس 1 - 1 تورينو

حسم التعادل الإيجابى مواجهة فريقى يوفنتوس وضيفه تورينو، بهدف لكل منهما، في ديربي تورينو الذى جمع بينهما مساء الجمعة، على ملعب "إليانز ستاديوم"، في افتتاح منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2021-2022. سجل ماتيس دي ليخت هدف التقدم لصالح يوفنتوس في الدقيقة 13 من بداية المباراة.

أهداف مباريات دورى أبطال أفريقيا



وفاق سطيف 0 - 1 الرجاء المغربي

حقق الرجاء المغربي فوزا ثمينا على مضيفه فريق وفاق سطيف الجزائرى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "5 يوليو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية، من مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021 – 2022.

سجل هدف الرجاء اللاعب محمد زريدة في الدقيقة 71 من زمن المباراة، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله محمد مكعازى، أنفرد على أثرها بالمرمى ووضع الكرة من فوق حارس الفريق الجزائرى لحظة خروجه من مرماه.