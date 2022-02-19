ليفربول فى مهمة سهلة أمام نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره نوريتش سيتي في الخامسة مساء اليوم على ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الأسبوع الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض محمد صلاح ورفاقه بقيادة الألماني كلوب مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على انتر ميلان خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، ورغم فارق النقاط الذي يفصلهم عن المتصدر مان سيتي لاتزال حظوظ الريدز متاحة للحاق بالصدارة في حال واصل تحقيق الانتصارات وانتظار تعثر فريق جوارديولا.



ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، وذلك بعد أن خاض 24 مباراة تمكن خلالهم من الفوز في 16 مباراة وتعادل في ست مباريات، وتلقى الهزيمة في مواجهتين فقط.



بينما يحتل فريق نوريتش سيتي المركز الـ 18، بعد أن خاض 24 مباراة، فاز خلالهم في أربع مباريات وتعادل في خمس مواجهات، وتلقى الهزيمة في 15 مباراة.



وقال كلوب في المؤتمر الصحفيأمس :" نحن نقدم أفضل ما لدينا في الفترة الحالية ومحمد صلاح لعب دورا كبيرا في ذلك ، خاصة بعدما سجل أهداف حاسمه وأرقام مجنونة جدا وذلك وسط حديثنا عن اقتراب الوصول إلى 150 هدفا، منذ وقت قريب كنا نتكلم عن هدفه المائة".



وعن ديجو جوتا قال كلوب : "لن يكون مُتاحا فى المباراة للإصابة، ومدة غيابه لا تزال غير واضحة ، وبالتالي سيتعين علينا الانتظار لبعض الوقت من أجل تقييمه، خاصة وأنه يُعاني من شيء في الكاحل وحول أربطة الكاحل ولكن ليس في الأربطة".



وتفوق ليفربول على ملعب كارو رود (معقل نادي نوريتش سيتي) خلال مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الجولة الافتتاحية لهذه النسخة من البريميرليج، وانتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف نظيفة.



ونجح ليفربول في الفوز على بيرنلي بهدف دون رد في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني على جدل الترتيب وبفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

ويسعى محمد صلاح إلى زيادة غلته التهديفية للابتعاد بصدارة قائمة هدافى الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي والتى يتصدرها برصيد 16 هدفا، متفوقا بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه زميله البرتغالى دييجو جوتا الوصيف برصيد 12 هدفا.

ويعاني نوريتش سيتي من تذبذب في النتائج هذا الموسم، وآخرها الخسارة على يد مانشستر سيتي برباعية دون رد في الجولة السابقة، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثامن على جدول الترتيب، ويسعى اليوم إلى البحث عن العودة إلى الطريق الصحيح ووقف نزيف النقاط للهروب من القاع.