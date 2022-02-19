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ريال مدريد يواجه ألافيس فى مهمة الحفاظ على صدارة الدوري الإسبانى

19 شباط / فبراير 2022 09:06

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يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس، في العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن فعاليات المرحلة الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى الريال إلى الفوز اليوم من أجل العودة إلى سكة الانتصارات وذلك بعدما تعثر في الجولة الماضية أمام فياريال بالتعادل السلبي، كما تلقى فريق المدرب أنشيلوتي هزيمة متأخرة أمام مضيفه باريس سان جرمان في دوري أبطال أوروبا، ولذلك سيكون من المهم جداً للنادي الملكي تحقيق فوز مريح عندما يواجه ألافيس لاستعادة الروح المعنوية للفريق.
 
واطمأن الجهاز الفني للريال بقيادة أنشيلوتي على الفرنسي كريم بنزيما الذي شارك في مواجهة باريس سان جيرمان بعدما تعافى من الإصابة، وسيكون متاحاً لمواجهة ديبورتيفو ألافيس.
 
وتلقى أنشيلوتي أنباء سارة، حيث أكمل الفريق تدريباته بجميع اللاعبين دون غيابات، وشارك الثنائي الفرنسي كريم بنزيما وفيرلاند ميندي، في التدريبات دون أي مشكلة.
 
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة ويبتعد عن الوصيف إشبيلية بفارق 4 نقاط، بينما يحتل ألافيس المركز الثامن عشر على جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

وقال انشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ديبورتيفو ألافيس: " سنلعب ضد فريق لديه إيقاع وهوية في لحظة معينة بالنسبة لنا  بعد الهزيمة التي آذتنا ، نحن على دراية بالمباراة السيئة التي لعبناها. يجب أن نركز على هذه المباراة ، نريد الحفاظ على الفارق في الدوري.

وعن التحكيم في مباراة باريس سان جيرمان قال أنشيلوتي : لن أفكر بشكل سيئ ، أقول ما رأيته فقط ، فالبطاقات من الحكم لم تكن بطاقات واضحة و تحدثت معه عن هذا لا أكثر ، وأخبرني أنه كان عادلاً مع الشيء هذا.
 
واستطرد المدير الفني للريال حديثه عن مباراة باريس سان جيرمان قائلا : في بعض الأحيان يكون التقييم عبارة عن تفاصيل صغيرة ، بدلاً من القيام بتمريرة إلى الأمام لمسافة 4 أمتار تقوم بتمريرة للخلف ، لعبنا بشكل سيء للغاية ضد باريس في ما نفعله عادة بشكل جيد، بدءاً من الخلف مع كروس ومودريتش وكاسميرو وألابا  لقد كانت ليلة سيئة بكل المقاييس " 
 
وضمن منافسات الجولة ذاتها، يلعب أتلتيكو مدريد أمام مضيفه أوساسونا اليوم، وذلك بعدما تعثر الفريق بقيادة سيميوني بالهزيمة أمام متذيل الترتيب ليفانتي في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين، وفي باقي المباريات يلعب غرناطة مع فياريال، وقاديش مع خيتافي.

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