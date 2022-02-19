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تويتر يتيح الآن لأى شخص تثبيت محادثات DM

19 شباط / فبراير 2022 09:14

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قد تكون معتادًا على تثبيت المحادثات النصية على هاتفك، والآن يمكنك تثبيت محادثات Twitter الخاصة بك بنفس الطريقة، ويتوفر الآن تثبيت محادثة DM على Twitter للجميع على Android وiOS والويب دون الحاجة إلى اشتراك Blue، عليك فقط تمرير محادثة مفضلة إلى اليمين والضغط فوق الزر لتعويمها إلى أعلى صندوق الوارد الخاص بك، ويمكنك تثبيت ما يصل إلى ستة خيوط بهذه الطريقة، وفقا لتقرير engadged.

ويأتى التوسيع بعد بضعة أشهر فقط من وصول دبابيس محادثة DM إلى مستخدمى Blue فى نوفمبر 2021، لكن هذا لا يعنى أنها صدمة، وقال Twitter إنه سيستخدم Blue لتقديم وصول مبكر إلى الميزات وكان تثبيت DM واحدًا من الأوائل.

ويعطي هذا الإصدار الأوسع بشكل أساسي إحساسًا تقريبيًا بالمدة التى قد تستغرقها ميزات Blue-first للوصول إلى الجمهور العام، فى حين أنه من المرجح أن يختلف التوقيت بناءً على الميزة فإن انتظار ترقية DM هذه قد يتماشى مع ما تتوقعه، وربما ساعدت الفترة الفاصلة التى امتدت لأشهر أعضاء "بلو" على تبرير نفقاتهم الشهرية البالغة 3 دولارات لكنها لم تكن شديدة.

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