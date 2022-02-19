بلدية النصيرات تكرم العاملين فيها تقديرا لجهودهم

غزة-الرأي

نظمت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، احتفالا لتكريم كافة العاملين فيها تقديرا لجهودهم المبذولة في خدمة أهالي النصيرات خلال عام ونصف، وذلك بحضور رئيس البلدية أ. اياد مغاري ونائبه أ. نبيل الصالحي وعضو المجلس البلدي أ. مجدولين درويش.

وتقدم رئيس بلدية النصيرات أ. اياد مغاري بالشكر لكافة طواقم البلدية على الجهود المشتركة التي أدت لتحقيق الإنجازات وفق المسارات التي تم العمل عليها وتحقيقها بجهد وعزيمة الجميع.

وقال: "كل الاحترام والتقدير لكافة المدراء ورؤساء الأقسام والطواقم العاملة في الميدان على هذا البذل والعطاء"، مضيفا "نعدكم ونبشركم بقادم افضل وندعوكم لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى تحقيق الأهداف".

من جانبه، توجه مدير دائرة المشاريع في بلدية النصيرات م. خليل اسماعيل في كلمته التي ألقاها نيابة عن الموظفين، بالشكر للمجلس البلدي على ما قدمه خلال الفترة الماضية.

وقال: "هذا التكريم يحثنا على مضاعفة الجهود لخدمة أهالي النصيرات ونيل رضا الله عز وجل".

وتم اختتام الحفل بتكريم 150 موظف وموظفة، ما بين مدراء للدوائر ورؤساء للأقسام والطواقم العاملة في الميدان وتوزيع هدايا عليهم، تقديرا لدورهم الخدماتي والكبير في تحقيق الإنجازات.

